Esportistes russos encara aspiren a participar als Jocs

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) va obrir ahir un altre procediment d'arbitratge, amb quinze esportistes i tècnics russos que han presentat una apel·lació contra la decisió del Comitè Olímpic Internacional (COI) de no invitar-los a participar als Jocs Olímpics d'hivern que començaran demà a Pyeongchang. Amb la ciutat coreana ja a punt perquè tot arrenqui, segueixen els dubtes sobre aquests esportistes, que participarien sota bandera olímpica.

Segons va indicar ahir el TAS, els apel·lants li han sol·licitat que «anul·li» aquesta sanció del COI «per poder participar com a esportistes olímpics de Rússia».

El tribunal també va indicar que els implicats són Alexander Legkov, Maksim Vilegzhanin, Eugeni Belov, Alexander Bessmertnykh, Eugenia Xapovàlova, Natàlia Matveeva, Aleksandar Tretiakov, Elena Nikitina, Maria Orlova, Olga Fatkulina, Alexander Rumiantsev, Artem Kuznetzov, Tatiana Ivanova, Albert Demtxenko i Sergei Khiudinov.

A més, el TAS també va informar que a les seves oficines de Pyeongchang havia celebrat una audiència per analitzar el cas de 32 esportistes russos més que han apel·lat contra la seva exclusió de la cita hivernal. El tribunal va donar al COI fins avui al matí per presentar les seves al·legacions i, posteriorment, seguirà analitzant els nous casos. «La decisió s'espera que sigui anunciada a última hora de dijous o bé el mateix divendres al matí», va confirmar el TAS.



Desglaç de relacions

Des del punt de vista polític, ahir es va saber que el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha decidit enviar la seva germana petita, Kim Yo-jong com a membre de la delegació d'alt nivell per als Jocs Olímpics de Pyeongchang, un gest que ha estat rebut amb satisfacció per Seül, la capital de Corea del Sud, que ho veu com un intent de rebaixar la tensió. També hi haurà polítics del govern de Corea del Nord, segurament en un intent d'alleujar l'aïllament del país.