El Joventut escull Carles Duran en lloc d'Ocampo a la banqueta

El Divina Seguros Joventut va comunicar ahir la destitució del seu tècnic, Diego Ocampo, que deixa el càrrec davant de la crisi de resultats a la lliga Endesa, on l'equip és penúltim i en posició de descens. A més, va informar del nomenament de Carles Duran com a substitut seu. Ocampo ha estat una temporada i mitja a la Penya, a la qual va arribar en el lloc de Salva Maldonado. L'any passat va aconseguir la salvació, però aquest any les coses van molt malament i l'equip està amb un balanç de només quatre victòries en 19 partits. Duran, el nou tècnic, havia estat destituït aquesta mateixa temporada al Bilbao.