El Manresa RC cau al Congost amb l'RC Sitges i s'allunya de la disputa dels play-off

El sènior masculí A del Manresa RC va disputar al Congost el seu partit corresponent a la 5a jornada de la Divisió d'Honor Catalana davant un RC Sitges imbatut fins ara a la competició. Enfrontament, doncs, que es preveia difícil per als jugadors manresans, minvats per les baixes. Al final, 10 a 27 va ser el marcador desfavorable.

Des dels primers minuts, els sitgetans es feien amos de la pilota i els manresans es defensaven amb ungles i dents. Va ser al minut 13 quan el setge dels visitants tenia la seva recompensa i aconseguien un assaig (0-7). Tot i la superioritat dels visitants, el Manresa RC disposava d'algunes ocasions per apropar-se al marcador però no es materialitzaven en punts. En canvi, l'RC Sitges trenava una bona jugada per la línia per aconseguir més avantatge al marcador, 0-12.

El Manresa RC no volia deixar escapar els visitants, i després d'un cop de càstig va obrir el marcador amb el 3-12 que, en pocs minuts, era contestat amb un nou assaig dels sitgetans (3-17). Els locals van ser valents abans del final del primer temps i van aconseguir a la mitja part un 10-17.

La segona part va començar amb un conjunt bagenc amb ganes de dir-hi la seva i, aprofitant la indisciplina visitant, intentava sense encert apropar-se al marcador mitjançant dos cops de càstig xutats a pals. Tot i haver-ho intentat, eren els jugadors de l'RC Sitges qui esvaïa els dubtes i aconseguia un nou assaig aprofitant els errors defensius (10-22).

Tot i l'empenta manresana, els visitants tenien el partit ben en-carrilat i a les acaballes van fer pujar el punt final amb l'últim assaig no transformat (10-27). Així, nova derrota del sènior masculí A del Manresa RC, que considera difícil la seva participació als play-off.

El femení manresà va sumar la tercera victòria de la temporada davant un RC Sitges que tradicionalment havia estat superior al Manresa RC. Aquest cop en un terreny de joc enfangat al Congost, l'equip manresà no va abaixar el cap i va guanyar un partit intens. El sub-18 va vèncer 22 a 15 el Martorell; el sub-16 va superar folgadament el combinat de Torroella de Montgrí i Banyoles (47-0).

També al Congost va haver-hi un reeixida trobada d'escoles amb les d'Osona, Badalona, l'Hospitalet, Vilanova, Cervelló i Manresa.