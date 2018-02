Manresa tindrà dues pistes de vòlei platja al Congost

Una vella reivindicació serà properament una realitat. Manresa disposarà aquest estiu de dues pistes de vòlei platja, que ja s'han començat a construir al Congost, just al costat del rocòdrom. Es tracta d'un recinte de 34,5x22 metres en el qual es podrà practicar el vòlei platja, però també altres especialitats amb sorra, com el rugbi o l'handbol.

L'objectiu de l'Ajuntament és el de donar resposta a la necessitat de la ciutat davant l'increment de la pràctica del vòlei platja, especialment entre la població femenina. El Volei 6 Manresa, part important en l'impuls del projecte, signarà un conveni d'utilització de l'espai per fer les seves activitats, ja siguin federades o de promoció. A més a més, l'instal·lació tindrà utilització lliure, sota petició als mateixos conserges que hi ha a la zona del Congost.

El regidor d'Esports de l'Ajuntament, Jordi Serracanta, comentava ahir a peu d'obra que «es tracte d'un nou equipament, d'un reforç a l'anella esportiva del Congost. Seran dues pistes de sorra amb una gran polivalència per a diferents tipus d'esports. És un complement més al costat d'altres que hem adequat darrerament, com els espais per al rugbi, el beisbol o l'escola de ciclisme», i va afegir que «la competició habitual de cada estiu a la plaça Major es mantindrà, però potser, si es vol créixer, es podran utilitzar també aquestes pistes del Congost. Nosaltres tenim clar que com més gent faci esport, millor, i com més diversitat hi ha d'esports, també millor. A més, en aquest cas concret, segur que serà un equipament molt utilitzat per les dones».

El projecte, que té dues fases que aniran enllaçades, es desenvolupa en el marc de l'avantprojecte d'urbanització dels espais lliures de l'àrea esportiva del Congost del 2007. A més, dóna resposta al compromís expressat per l'equip de govern a petició d'una proposta de la CUP.