Marc Pedrals practica el busseig en pantans pirinencs i el busseig tècnic

L'arrabassament pel busseig és l'autèntic motor vital de Marc Pedrals avui dia. El moianès reconeix conèixer «tots els paratges submarins d'interès» del nostre litoral, a més de «l'entorn marí de Mallorca, Menorca i Eivissa». «Em manca bussejar per les Pitiüses!», exclama. Gran Canària, Tenerife, Lanzarote i Fuerteventura tampoc tenen grans secrets per a ell, qui també ha recorregut els fons marí de «l'illa de Sardenya, Croàcia i el mar Roig que banya Egipte». Però submergir-se i gravar en tots aquest indrets no ha sadollat la seva necessitat de descoberta. De la mà de Pep Fillat, Pedrals s'ha iniciat en el busseig en llacs o embassaments pirinencs, com el pantà de Sant Antoni o el de Sallente i l'embassament de Núria, a més d'alguna incursió en llacs alpins. «Gravar als pantans és molt dificultós per la manca de visibilitat, pel fred i per l'entorn, que acull molt poca vida», assenyala. Marc Pedrals també practica el busseig tècnic o d'alt risc, que consisteix en accedir a coves submarines i a vaixells enfonsats».