Redactar un bon guió i saber editar completen un esport poc conegut

Prendre part en la Copa Catalana o en els campionats català o estatal requereix, inicialment, redactar un guió consistent, tant si la competició és de temàtica lliure o imposada.Després, cal triar una música escaient. Tant en els catalans com en els estatals, els bussejadors disposen de tres o quatre immersions de noranta minuts per fer un màxim de seixanta minuts de gravació. El procés d'edició és diferent. «Mentre als catalans tens una setmana per editar les imatges, als estatals, que es fan en règim de concentració durant una setmana, tens unes hores concretes per treballar en una sala d'edició», matitza Marc Pedrals. El vídeo resultant ha de durar entre dos i sis minuts. El guió, la qualitat tècnica de les imatges, la presència de fauna i flora i l'adequada integració de la banda sonora són aspectes que el jurat avaluarà. El moianès ha renovat aquest hivern tot el seu equip de gravació i d'edició amb un objectiu: «Escalar posicions en els estatals, on alguns dels oponents són professionals del món de l'edició». Per fer-ho té el suport de diversos patrocinadors (Mares, Sea2see, Buzo Salao, BZ Creative i Kraken Dive). Tots els seus vídeos poden trobar-se al compte de Youtube Underwater World TV by Marc Pedrals.