El Volei 6 no aconsegueix la victòria però puntua davant el CV Sant Martí

Després de gairebé dos mesos sense jugar a casa, el Volei 6 buscava, en el retorn a l'Ateneu, mantenir la constància en el bon joc i endur-se la victòria enfront del cinquè classificat de la Primera Nacional, el CV Sant Martí. Però, tot i que ho va tenir a prop, al final el marcador va ser de 2 a 3.

Els primers punts del partit marcarien la tònica general de l'enfrontament, amb un intercanvi que feia difícil agafar distàncies. La igualtat era màxima i dues bones defenses locals després de l'empat a 23 feien sumar el primer set al Volei 6. En el segon, l'intercanvi de punts continuava fins a arribar a la meitat del set, quan els bons sacs visitants aconseguien finalment provocar errors en la recepció manresana i feien agafar al CV Sant Martí quatre punts d'avantatge en arribar al punt 20. Finalment el set finalitzava 19-25 (1-1).

S'iniciava el tercer període i els dos equips mantenien de nou la igualtat, fins al punt 22, quan, gràcies a un error en l'atac visitant i dues bones accions de bloqueig, el Volei 6 s'emportava el set (2-1). La victòria semblava més a prop que mai per als d'Andreu Téllez, però en l'inici del quart set els locals perdrien la solidesa. Els constants errors en recepció els provocaven massa dificultats en atac i el CV Sant Martí ho aprofitava per arribar al punt 19 amb 8 d'avantatge i acabar el set 15-25 (2-2). En el definitiu l'inici no podia ser pitjor. Una gran ratxa de sacs del visitant Taboas posava un 0-7 impossible de recuperar i el set finalitzava 7-15 (2-3).

En la resta de categories, el sènior femení es va estrenar amb victòria, per 3-2 davant del Voleibol Alpicat, a la lligueta d'ascens a 2a Catalana. El sènior masculí B va perdre el primer partit de la lliga de permanència a 1a catalana, per 3-1. El sènior masculí C va guanyar per 3-0, i en les categories inferiors el juvenil femení va guanyar per 3-1, mentre que els cadets B i C van perdre els seus partits per 3-0.