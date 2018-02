Coutinho desembussa el camí a la final

No és que el partit d'ahir hagi de passar a la història per una exhibició de joc de Coutinho, que va tocar quatre pilotes mal comptades i va demostrar que encara s'ha d'acoblar als companys, però sí pel primer gol del brasiler. Un gol important, ja que després de l'1-0 de l'anada i d'una primera part amb tensió pel resultat, el seu encert en rematar acrobàticament una passada de Suárez va aclarir la classificació del Barça per a la final de Copa. El brasiler comença a amortitzar el seu fitxatge en un dia en què també va debutar el colombià Yerry Mina, que va substituir un Piqué que va demostrar que, poca-soltades i declaracions a part, té un veritable compromís amb el seu club, jugant lesionat.

Valverde va tornar a apostar per André Gomes en un partit gran a fora de casa. El portuguès es va passar la primera part corrent amunt i avall de la banda dreta. Segurament, en el tècnic extremeny encara ressonava la muralla perpetrada pels valencians en l'anada i volia algú que li obrís el camp i que també li tapés les arribades exteriors de Gayá. Com sempre, el portuguès va complir a mitges. No va destorbar, però tampoc no va aportar res en un atac blaugrana que va anar pel mig i que va evitar bastant passar-li la pilota.

A l'altra banda, el resultat va obligar Marcelino a apostar per tres davanters, tot i que Rodrigo tenia més llibertat i el seu equip ho va notar. L'internacional va ser el millor del seu equip a la primera part i qui va fer anar més de corcoll els blaugrana.

Calma tensa

Els primers 45 minuts van ser de domini territorial del Barça, però tret d'una falta aturada per Jaume a Messi i d'un parell de pilotes filtrades a Suárez, sense rematada encertada, els visitants no van crear accions clares de gol. El València, en canvi, sí que feia la sensació que en qualsevol moment podia trobar-se amb una arribada clara. La millor va ser al minut 15, quan Rodrigo va rematar una centrada de Gayá i la pilota va picar al travesser, amb el porter Cillessen ja superat.

Les oportunitats en què la transició local trencava la pressió forana no eran gaires, però Zaza, algun cop en falta, va guanyar l'esquena dos cops d'Umtiti. Per sort per al Barça, Vietto no estava encertat i el seu porter holandès només va haver d'intervenir a un xut centrat, novament, de Rodrigo, i veure com una rematada de Kondogbia anava fora.

El tècnic blaugrana va decidir que ja n'hi havia prou al descans i que calia anar a fer un gol per no haver de patir. I dit i fet. Gomes, fora, Coutinho, dins, quatre minuts i resolució del problema. Suárez rep una pilota de Jordi Alba per l'esquerra, agafa distància amb Garay i fa una centrada passada que el brasiler remata. L'acció agafa a contrapeu Jaume Domènech i l'esfèrica entra enganxada al pal.

Els següents minuts van ser una tortura per a un València que, a més, va veure com se li lesionava el seu millor home, Rodrigo. Messi feia el que volia, malgrat un xut a fora de l'acabat d'entrar Carlos Soler, però l'argentí no va estar encertat ahir en la rematada. En una acció, hi va haver, fins i tot, dues mans a l'interior de l'àrea valenciana, totes dues involuntàries, que van evitar el gol.

Amb la sortida del camp d'Iniesta, el Barça va perdre control, normal amb Paulinho al camp, i els locals haurien pogut empatar en una acció de Guedes, una deixada enrere de Zaza i una rematada a boca de canó de Gayá a la qual va respondre Cillessen amb una gran parada, a l'estil Ter Stegen. No era el dia del València i sí el del Barça, que va rematar la victòria amb una contra extreta del manual de pressió de Suárez que va servir a Rakitic, també, per sortir a l'estadística.