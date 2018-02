El guardiolenc Simeó Ubach inicia la defensa del títol MX2 a Albaida

L'actual campió d'Espanya de motocròs de la categoria MX2, Simeó Ubach, començarà la defensa del títol aquest cap de setmana. El pilot de Sant Salvador de Guardiola participarà a la primera prova de la temporada al Complex del Motor d'Albaida, a València.

El pilot de KTM tindrà com a principals rivals en la defensa del títol Iker Larrañaga, Oriol Casas i també el campió del món d'enduro Josep Garcia. La temporada finalitzarà el 24 de juny a Càceres.

Ubach afronta el repte «amb moltes ganes i il·lusió després d'una pretemporada en la qual m'he preparat a fons, tan entrenant als circuits com treballant en la forma física», explica Ubach. El pilot, malgrat la lesió de final de novembre, s'ha preparat a fons. «He treballat de valent i estic en plena forma per afrontar una temporada molt dura en una categoria molt exigent com és MX2», declara Ubach.

«Sóc el principal enemic a batre, però és una posició en la qual es voldria trobar qualsevol pilot. Defensar el número 1 serà un al·licient més per competir al màxim cada vegada que pugi a la moto», assegura Ubach.

Les sessions d'entrenaments d'aquesta primera cursa del Campionat d'Espanya de Motocròs es faran dissabte a partir de les 11.30 i les 13.20, i les dues curses es disputaran diumenge a les 10.25 i a les 12.55, respectivament.