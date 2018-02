Ricard Casas serà el segon entrenador del nou Barça dirigit per Svetislav Pesic

Arxiu particular

El manresà Ricard Casas Arxiu particular

El tècnic manresà Ricard Casas serà el segon entrenador del nou projecte de Svetislav Pesic al capdavant del Barça Lassa. Segons va informar ahir RAC-1, i va confirmar posteriorment TV3, el bagenc acompanyarà el serbi com a substitut de Sito Alonso, un cop que ahir Alfred Julbe va exercir de tècnic interí en la derrota barcelonista, una més, per 94-82 a la pista del Maccabi.

Casas, de 55 anys, amb una dilatada trajectòria en diversos equips de la lliga ACB, entre els quals el Bàsquet Manresa, i també en seleccions de base, es trobava ara mateix sense equip després de dues aventures a l'estranger, en concret a Veneçuela i a Angola, on va ser campió de lliga amb el Primeiro de Agosto.



Nova desfeta

Atesa la situació del Barça a Europa, la derrota d'ahir a Tel Aviv té poca importància. L'equip va anar fent la goma fins que va cedir, tot i els 18 punts d'Heurtel i els 17 de Hanga.

En els altres partits, el València de Rafa Martínez, autor de 13 punts, va derrotar el CSKA de Moscou per 103-98 després d'un partit que no es va decidir fins als darrers instants. Els altres dos equips de l'ACB que van jugar ahir van tenir sort diversa. El Baskonia va caure a la pista del Panathinaikos (80-76), amb 15 punts de Shengelia i Beaubois, i l'Unicaja va derrotar l'Anadolu Efes per 81-68, amb 20 punts de Waczynski.