Xavier Tomasa: «A la marató de Sevilla, l'objectiu és fer una marca inferior a les 2 hores i 30 minuts»

Xavier Tomasa, un berguedà de 31 anys que treballa com a constructor a Promonsa, és un dels corredors més exitosos de les nostres comarques, tal com demostren les seves recents victòries als 10 km del Pont de Vilomara, la Reis Race d´Igualada, la mitja marató de Sitges, els 10 km de Mollet i, sobretot, la Desert Run del Mar-roc. Ara, el seu proper repte és la marató de Sevilla, que es durà a terme el dissabte 24 de febrer i en la qual intentarà fer una marca de 2 hores i 30 minuts.

Quan es va iniciar en el món de l´atletisme?

Vaig començar ja des de ben petit, i va ser gràcies al meu pare, que em portava als crossos escolars de Berga. Llavors vaig descobrir que m´agradava i, a més, no ho feia malament, ja que molts cops quedava en les primeres posicions. Després, a l´institut ho vaig haver de deixar, però fa vuit anys em vaig ajuntar amb la parella i vaig tornar-hi amb més força.

Cada any ha anat millorant el seu rendiment i recentment està obtenint molt bons resultats, com ara la victòria als 10 km del Pont de Vilomara.

Sí, a partir del segon quilòmetre David Martínez i jo vam marxar, i després vam fer relleus per consolidar l´escapada. Superat el cinquè quilometre, quan es va acabar l´asfalt, el David va començar a patir i ho vaig aprofitar per atacar i endur-me el triomf.

Un altre dels seus triomfs destacats és el de la Desert Run. Quines sensacions va tenir?

Molt bones. No havia corregut mai al desert, i per això vaig preparar la prova durant un parell de mesos. Un cop allà, em vaig trobar més còmode del que esperava i vaig poder guanyar les tres etapes.

Però l´actuació que el va omplir més va ser la victòria a la mitja marató de Sitges.

Sí, perquè és una de les mitges maratons més importants de Catalunya i hi havia 3.000 participants. A l´inici em vaig escapar amb dos corredors més, un d´ells el manresà Manel Deli, i al quilòmetre 15 vaig donar el cop final.

Ara, el seu proper repte és la marató de Sevilla, el dissabte 24 de febrer.

És una de les més importants de l´estat, i enguany serà el campionat d´Espanya de la distància, per la qual cosa hi haurà més nivell, i això em podrà ajudar a l´hora de córrer en grup. L´objectiu és fer una marca inferior a les 2 hores i 30 minuts, i, per tant, baixar la meva millor marca, les 2:37 que vaig fer a València, el novembre.

Té més objectius marcats després de la prova andalusa?

De moment no, em prendré unes setmanes de descans de l´atletisme i faré bicicleta i spinning per no perdre la forma. Després ja buscaré altres objectius.

Quina és la seva rutina d´entrenaments setmanal?

Intento fer sis entrenaments a la setmana i un total de 90 quilòmetres. Pel que fa al lloc d´entrenament, m´he de buscar una mica la vida, ja que a Berga no tenim pista d´atletisme i això és un impediment gran, no només per als atletes, que des de fa quatre anys han augmentat considerablement, sinó per a tota la ciutat.

Vosté està federat des de fa dos anys al Vallivana canari.

Sí, em van venir a buscar i em van fer una bona oferta, en la qual, entre altres coses, em paguen totes les despeses quan he d´anar a córrer allà, com per exemple diumenge, que disputaré el campionat canari de cros llarg.

I a Catalunya corre amb Inverse Running les Franqueses.

Sí, van apostar per mi. També em donen suport Axis Centre de Salut, Excelvit, Cebe, Bussetus i W2W. A més, per a la Desert Run vaig tenir el recolzament addicional del restaurant Les Vives de Sant Vicenç, López&Ruibal i l´assessoria Vilalta.