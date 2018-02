El Breogán supera la ressaca i el Melilla s'exhibeix a casa

El Cafés Candelas Breogán i el Melilla Baloncesto van demostrar ahir a la nit que segurament són els dos equips més en forma de la LEB Or, amb el permís del CB Prat, que avui ha de rebre el Sammic. Els gallecs van superar la ressaca de la victòria a la Copa amb una treballada victòria a Càceres, sobretot després de perdre per un sorprenent 24-7 al primer quart. Els nord-africans, per la seva banda, no van tenir pietat de l'irregularíssim Levitec Osca i pressionen el Prat i també l'ICL Manresa, obligats a guanyar els seus compromisos com a locals. De la zona alta, l'únic que va caure va ser l'Oviedo, que dóna possibilitats al Tau Castelló d'acostar-se-li en la lluita pel cinquè lloc.

A Càceres, el Breogán va reaccionar a temps i ja va arribar al descans perdent només per 43-41. A la represa es va basar en els punts de Sulejmanovic (16, amb 21 de valoració) per escapar-se de més de deu punts i, tot i que Rakocevic va impulsar els extremenys a situar-se a només cinc punts a prop del final, l'experiència gallega va triomfar amb un parell de defenses encertades.

També va vèncer un Melilla que va tenir en Samb el seu millor home, amb 15 punts i 27 de valoració. L'equip d'Alejandro Alcoba, que com a mínim es mantindrà tercer, ja tenia la feina feta al descans (44-22). En canvi, l'Oviedo es despenja del grup de dalt amb una dolorosa derrota a Ourense contra uns gallecs que segueixen la seva impressionant remuntada i ja té tres equips a sota. Els 20 punts de Zamora van fer inútils els 20 de valoració d'Arteaga.



Bon triomf del Lleida

Pel que fa al Lleida, també va haver de treballar per derrotar el Clavijo en un duel que va dominar en tot moment, tot i que els avantatges no van ser gaire amplis. El manresà Miquel Feliu va anotar set punts i el millor del seu equip va ser Marc Martí, autor de 15. En canvi, el Palència va perdre un partit inesperat a casa contra el Barça B. Els blaugrana tenien per primer i únic partit Jaume Comas a la banqueta i van vèncer, en part, pel bon partit de Samanic, autor de 17 punts. Els castellans, amb 13 punts de Sergi Pino, segueixen perdent finals ajustats i queden una victòria per sota de la zona de play-off.

On es va viure un recital ofensiu va ser a Valladolid, sobretot pels 29 punts i 33 de valoració de l'escorta Gregory Gantt, que va conduir els locals a un triomf que els consolida en zona de posttemporada. El Corunya segueix amb la seva irregularitat i ahir va tenir en el pivot Olmos, autor de 24 punts, el seu millor home.

I un dels conjunts més fiables és el Tau Castelló, que ahir va enfonsar una mica més el Palma en derrotar-lo per 82-66. Faner va anotar 18 punts i els de la Plana segueixen sisens.