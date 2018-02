El CE Manresa busca el triomf per retallar punts amb el líder

El primer equip del Centre d'Esports Manresa no descansa aquest cap de setmana, tot i el descans del futbol català per Carnestoltes. L'equip entrenat per Dani Andreu jugarà avui al Congost (18 h) davant el Llagostera B un partit que ambdós conjunts recuperen després d'ajornar-se per la pluja.

Es tracta, a més, d'un matx molt important per als manresans, que, si guanyen, poden situar-se a tres punts del líder Grama i allunyar-se una mica més del tercer classificat, el Montañesa. Per aquest motiu, els manresans necessiten vèncer un equip molt fiable com a visitant.

Segons l'entrenador, Dani Andreu, «els filials sempre s'hi juguen molt perquè els seus jugadors volen pujar al primer equip. El Llagostera B s'està mostrant molt competitiu fora de casa. Nosaltres necessitem un bon resultat al Congost per agafar confiança, no hem de convertir els partits com a locals en una obsessió. Hem de jugar igual de còmodes a casa que com ho fem a fora».

Per al partit d'avui, el Manresa no podrà disposar del central Agus, pendent d'una ressonància al genoll després que la setmana passada, el porter del Lloret caigués sobre el jugador del Manresa en una acció del partit. Per la seva part, el davanter Manel Sala és dubte per un problema muscular.



Dani Andreu considera que els al·licients en aquest enfrontament «són molts. Si guanyem, dependrem de nosaltres per ser campions i podem agafar un bon coixí de punts respecte del tercer classificat. S'ha de tenir en compte que els dos màxims rivals Grama i la Montañesa són dos molt bons equips. Em sembla que a partir d'ara cada jornada serà clau».

En cas de guanyar, els blanc-i-vermells sumarien el setè partit sense conèixer la derrota i seria la sisena victòria en set partits, amb un empat entremig a casa davant el Vic. Els homes de Dani Andreu encaren el seu tram de la temporada més complicat, només el partit següent davant el Sant Cugat és, a priori, còmode per al conjunt manresà. A partir d'aquí, tres partits difícils, davant La Jonquera, el Farners i la Grama.