Fa dos mesos deia que no pensava en cap altre pla en l'àmbit esportiu

? La renúncia de Marc Coma a la direcció esportiva del Dakar sobta més si es tenen en compte unes declaracions fetes abans de Nadal a Regió7 en les quals explicava que no tenia cap projecte, des del punt de vista esportiu, que no fos la direcció esportiva del Dakar. També desvetllava que el seu contracte era anual. Sobre la possibilitat de tornar a la cursa en l'especialitat de cotxes, deia que la porta no estava tancada però també que era una opció que «cada any que passa és més lluny. Sincerament, ara estic del tot involucrat en el que faig i tinc poques idees més en l'àmbit esportiu». També es mostrava agraït a l'ASO perquè «m'hagin deixat ser creatiu i no quedar-me en un procés d'organitzar dins d'uns estàndards».