El Gimnàstic juvenil visita el Sant Andreu en un duel entre dos rivals directes

Duel clau per als escapulats

Duel clau per als escapulats luis moreno 'luisette'

El Nàstic juvenil juga avui un dels partits més importants de la temporada a la Divisió d'Honor juvenil al camp del Sant Andreu, rival directe a la classificació (17 h). Així, els homes de Ferran Costa es juguen tres punts molt importants amb l'opció d'empatar a la taula amb el Sant Andreu, rival que es troba una posició per damunt del descens.

Els escapulats buscaran avui trencar la ratxa negativa de tres derrotes consecutives a la lliga davant un rival que tampoc arriba en el seu millor moment. Els andreuencs només han obtingut dues victòries en els darrers set partits, mateix registre que l'equip manresà.

L'entrenador escapulat considera que són tres punts «molt valuosos, però en tot cas estem sentenciats si perdem. Anem allà per fer-hi un bon partit, explica un Costa que recupera tots els efectius per visitar el complicat camp del Sant Andreu.

Els homes de Costa van fer un bon inici de lliga amb dues victòries i un empat, però a partir de llavors han tingut molts problemes de regularitat per adaptar-se a una categoria tan exigent. Tot i això, l'equip bagenc té encara opcions de reconduir la temporada per assolir l'objectiu prioritari, que no és altre que la salvació.