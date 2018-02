L'Eternam Manresa vol donar un cop d'efecte a la lliga davant el Pallejà

Carles Corvo és dubte per al partit, tot i entrar a la convocatòria

L'Eternam Manresa disputa demà un partit que pot marcar el seu futur a la lliga davant el tercer classificat, el Pallejà (12 h). Els manresans visitaran una pista molt complicada amb l'objectiu de guanyar per agafar l'impuls definitiu cap al títol de lliga.

Els blanc-i-vermells arriben al partit després de guanyar dimarts el Salou (6-0) en matx ajornat. A més, l'equip de Gerard Floriach recupera per al partit un dels seus jugadors principals, Carles Corvo. Mentre que el Pallejà buscarà una victòria per no desenganxar-se dels llocs capdavanters del grup.

Així doncs, partit en què no es resoldrà tot, ni de bon tros, però passi el que passi, servirà per marcar la immediatesa del campionat. Els del Baix Llobregat són tercers a la taula, a cinc punts de l'Eternam, que en té 46. Enmig d'ambdós hi ha el CCR Castelldefels, amb 42 punts. Amb tot, els manresans tenen assegurat el lideratge encara que encaixessin una derrota.

Fins ara, el Pallejà ha disputat deu partits a casa i n'ha guanyats vuit, però ha caigut davant Unión Santa Coloma i l'Escola Pia Sabadell. Per la seva part, els manresans només han tingut una derrota com a visitants, a la pista del seu perseguidor més immediat, el CCR Castelldefels. En el global, de 19 partits jugats, el Pallejà n'ha perduts quatre i n'ha empatats dos, un d'ells al Pujolet en el partit de la primera volta (3-3).