Pyeongchang inaugura els Jocs d'Hivern amb una cerimònia espectacular

Els Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang es van inaugurar ahir en una cerimònia espectacular que va tenir com a protagonistes el foc i el gel, però també la unió entre les dues Corees sota una mateixa bandera. Una inauguració en la qual va desfilar la delegació espanyola amb el bagenc Ander Mirambell, participant de la modalitat de skeleton.

El tret de sortida no va decebre en els coneguts com a Jocs del Desgel per la unió de Corea del Sud i Corea del Nord, que participenr conjuntament en algunes disciplines, enmig d'un conflicte polític sense descans des del 1950. La bandera, amb el relleu sobre fons blanc de la península de Corea, va ser portada per un esportista del Sud i un altre del Nord, per seguir amb l' Imagine de John Lennon.

De la seva banda, Mirambell va sortir en la posició 38 amb la delegació espanyola, segons l'abecedari de l'amfitrió, amb un Eguíbar somrient, portant la bandera nacional el dia que complia 24 anys. Nou dels tretze olímpics espanyols van fer acte de presència a la cerimònia. Les absències més destacables van ser la del patinador Javier Fernández i la de Queralt Castellet.



Una salutació per a la història

Prèviament al moment de les banderes i els esportistes, la cerimònia va ensenyar a través d'imatges, i cinc nens que van fer de narradors de l'esdeveniment, el viatge olímpic amb destí a Pyenongchang. Sobre la pista, la ciutat coreana va ensenyar la seva cultura i tradicions, amb els quatre animals guardians.

La percussió d'un centenar de voluntaris va donar entrada a la bandera sud-coreana, amb el ying-yang, i l'himne nacional interpretat pels nens del cor Arcoiris. Llavors va començar la desfilada de països, amb imatges curioses com el banderer de Tonga, que va sortir amb el tors nu a temperatures sota zero, i es va repetir la imatge de Rio 2016.

L'acte d'inauguració va entrar en el seu punt més àlgid amb un espectacle visual de 1.200 drons que van formar els anells olímpics sobre les instal·lacions dels Jocs. En terra, desenes d'esquiadors van formar també els anells en el descens que repartirà els metalls durant aquestes tres setmanes. La bandera olímpica va fer acte de presència a l'estadi i va arribar el moment d'encendre el peveter.

Els darrers relleus van arribar a unes escales, simulant un trampolí d'esquí, amb la patinadora Yuna Kim esperant als peus d'un peveter gegant. La doble campiona del món va encendre la flama.

L'atenció però es va centrar quasi per igual a la llotja d'autoritats, en la qual es van asseure el president honorífic de Corea del Nord, Kim Yong-nam, i Kim Yo-jon, germana del líder nord-coreà. La imatge de l'acte va ser la salutació entre Kim Yo-jon i el president sud-coreà, Moon-Jae-In.