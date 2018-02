La sub-18 catalana guanya i la sub-16 empata a l'estatal

Les seleccions femenines sub-18 i sub-16 van obtenir resultats diferents en la segona fase del Campionat d'Espanya que se celebra aquests dies a Sant Perpètua de Mogoda.

D'una banda, la sub-18 amb les jugadores del Club Futbol Igualada, Jana Marimón i Marta Ortiz, va aconseguir una treballada i soferta victòria davant Andalusia (1-0), en el seu primer partit al campionat estatal. Les catalanes es van avançar en el marcador, però el combinat andalús no va defallir i va estar a punt d'empatar.

I, d'altra banda, el combinat sub-16 amb la jugadora del CF Igualada, Aroney González, va empatar (0-0) en el seu debut a l'estatal de Santa Perpètua de Mogoda davant una defensiva selecció d'Andalusia.

La possessió va ser per a les catalanes, però les andaluses van tancar files des del primer minut. Amb tot, les visitants buscaven fer mal en el contraatac i van tenir més d'una ocasió per fer-ho. Les dues seleccions van deixar poc marge per a la sorpresa i van oferir un duel molt igualat que va finalitzar en taules en el marcador.