La temporada BTT s'estrena amb el Gran Premi d'Igualada

El Gran Premi Ciutat d'Igualada serà la prova que enceti el calendari de l'Open de Barcelona de BTT, amb les mirades posades en la millor cursa de cros country del país i una de les millors d'Europa, la Super Cup Massi de Banyoles.

La prova igualadina es disputarà en un circuit adaptat a la disciplina de cros country, amb uns canvis de ritme molt similars als de la prova gironina. El cros country és una disciplina de la BTT molt específica. El test és una bona preparació per a la Super Cup Massi i per a la Copa Catalana Internacional Biking Point.

La cursa serà més que una simple prova de cap de setmana. El traçat dissenyat, de sis quilòmetres de distància, ple de canvis de ritme i molt explosiu, passarà a ser un equipament fix de la ciutat d'Igualada, com a candidatura per esdevenir ciutat Europa de l'Esport 2019. Es tracta d'una gran aposta per crear un lloc d'entrenament ideal, on intervenir al mil·límetre els esforços i poder provar sobre un circuit de cros country real.

L'acció començarà a les 9.15 h amb sortida per a cadets, màster 50 i 60, i fèmines cadet i júnior. La matinal de cros country es tancarà amb la cursa reina, a les 12.20 h, amb elit, sub-23 i màster 30.