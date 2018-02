Toni Bou comença la defensa del títol nacional de trial a la Nucia

El pilot pierenc del Repsol Honda Team, Toni Bou, inicia demà la defensa del títol del Campionat d'Espanya de Trial a la Nucia, localitat de la Marina Baixa.

La prova serà la primera de les set curses del certamen que enguany arriba als cinquanta anys de la seva creació per part de la Reial Federació Motociclista d'Espanya.

El pierenc parteix com a favorit i buscarà el seu desè títol nacional. Com a novetat d'aquesta temporada és la posada en pràctica de la reducció del temps màxim dels pilots a les zones, que serà d'un minut i vint segons, a més de dues voltes en el recorregut en comptes de fer les dues passades de forma consecutiva per les dotze zones.