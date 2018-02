Agüero, autor de quatre gols, lidera el Manchester City cap a la golejada

El Manchester City es va refer de l'empat al camp del Burnley i va firmar una nova golejada a la Premier League, en aquesta ocasió en la visita del Leicester a l'Etihad (5-1). El davanter argentí Sergio Agüero, amb quatre dianes, i el migcampista belga Kevin de Bruyne, amb tres assistències, van liderar el conjunt dirigit pel tècnic santpedorenc Pep Guardiola.

Els locals només van trigar tres minuts a donar el primer cop i obrir el marcador per mitjà de Sterling, que va rematar a l'àrea petita una passada de De Bruyne per fer la seva vintena diana en totes les competicions. Tot i que el City tenia més posessió i perill, els visitants van trobar diverses sortides en velocitat per arribar a la porteria defensada per Ederson, i en una d'elles Vardy va aprofitar un error d'Otamendi per empatar. A la segona meitat els locals van agafar forces i van sortir disposats a sentenciar. En només cinc minuts, De Bruyne i Agüero es van associar per posar el 3-1 al marcador. Després, l'argentí encara faria dos gols més per establir el 5-1 definitiu.

El Tottenham venç l'Arsenal

En l'altre partit destacat de la jornada d'ahir, el Tottenham es va imposar per la mínima a l'Arsenal (1-0) en un dels derbis londinencs de la competició. L'anglès Harry Kane, al minut 49, va fer l'únic gol del matx. En la resta de partits, l'Everton va vèncer el Crystal Palace per 3-1, l'Stoke i el Brighton van empatar a un, el Swansea va guanyar el Burnley per 1-0 i el West Ham es va endur els tres punts contra el Watford (2-0). Avui, el Huddersfield rep el Bournemouth (13 h), el Manchester United visita el Newcastle (15.15 h) i el Liverpool juga al camp del Southampton (17.30 h). Finalment, dilluns, el Chelsea, proper rival del Barça a la Lliga de Campions, rep el West Brom en un matx vital, especialment per al tècnic local, Antonio Conte.