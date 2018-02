«Aquest partit ha de marcar un punt d'inflexió a casa»

? Dani Andreu, tècnic del Manresa, valorava positivament el joc exhibit anit del seu equip. «Aquest ha estat el nostre millor partit com a locals des de la meva arribada», sentenciava. L'entrenador rubinenc assenyalava que «el partit d'avui ha de marcar un punt d'inflexió pel que fa als partits a casa. El nostre joc ha millorat i espero que això es reflecteixi diumenge vinent contra el Sabadell B. Un triomf ens donaria la confiança que necessitem». Andreu va lloar la solidesa defensiva del Manresa i va avaluar com a positiu sumar un punt. Per últim va destacar que «les condicions d'humitat de la gespa avui eren idònies per moure la pilota amb rapidesa».