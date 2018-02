El Barça torna a la lliga i rep el Getafe amb una defensa molt minvada

El FC Barcelona rep avui el Getafe al Camp Nou (16.15 h), en el partit corresponent a la 23a jornada de la LaLiga Santander. Els blaugrana afronten el matx amb una defensa en quadre després de les baixes confirmades d'Umtiti, sancionat, i Vermaelen, lesionat.

Els problemes per a Ernesto Valverde no s'acaben aquí, ja que Gerard Piqué arrossega molèsties al genoll de l'anterior partit de lliga amb l'Espanyol i és dubte per al matx. Així, l'únic central en plenes condicions que té l'extremeny al seu equip és Yerri Mina, jugador que només ha disputat deu minuts oficials amb el Barça. Valverde no va voler avançar ahir en roda de premsa si Piqué jugarà contra el Getafe, però es va mostrar optimista de cara a la presència del català per al partit de de Champions davant el Chelsea.

Un repte molt difícil

L'entrenador blaugrana té clar que el duel d'avui davant el Getafe «té molt perill. És un equip que ven molt cara la derrota». A més, va assegurar davant els mitjans que «el més important serà canviar el punt de mira», després de classificar-se el dijous per a la final de la Copa del Rei.

«El partit d'anada ja va tenir molta dificultat. Per primer cop vam tenir un marcador advers i el vam remuntar. Això ens va donar molt impuls i va ser fruit de la nostra reacció, i també del treball del Getafe. És un equip que rep pocs gols fora de casa. Es defensa bé, està fent una gran temporada», explicava Valverde.

L'extremeny, que va reconèixer les virtuts de l'equip dirigit per Pepe Bordalás, va assegurar que per al Barça és un «partit molt complicat, pel rival, per l'hora i per la nostra situació. Venim de jugar dijous i de classificar-nos per a una final», avisava el Txingurri, el qual va demanar més que mai el suport del Camp Nou.



La gran novetat de la llista de convocats per al partit d'avui és el retorn d'Ousmane Dembélé, lesionat fa un mes a Anoeta. D'altra banda, Denis Suárez es torna a quedar fora d'una llista, a la qual no entra des de fa cinc partits. A la baixa de Suárez se li suma la d'André Gomes, l'altre descartat de Valverde.

Preguntat pel possible onze inicial, l'extremeny va esquivar la premsa. «No diré res a l'entrenador rival. Públicament no solem donar pistes. És absurd. Ell no ho diu i jo tampoc li diré a ell», afegia al ser preguntat per si Piqué serà titular o començarà des de la banqueta, així com totes les altres possibilitats que maneja el tècnic extremeny per al partit d'avui.

Pel que fa a la presència de Yerri Mina a l'onze, Valverde explica que «ja va tenir alguns minuts l'altre dia i està llest per jugar igual que els altres. El primer pas va ser debutar. Va ser poc temps, però això no s'atura i estem immersos en competicions importants, i s'ha d'adaptar a això».

D'altra banda, el Getafe arriba al partit amb quatre jornades sense conèixer la derrota, encara que ha encaixat tres empats consecutius. Els precedents dels madrilenys al Camp Nou no són gaire bons, ja que han perdut en set de les deu últimes visites a l'estadi blaugrana. Les darreres, a més, són sinònim de golejada. Dos 6-0 en els últims dos anys deixen un balanç de 12-0. L'últim empat del Getafe al Camp Nou es va produir el 2008, amb un 0-0.