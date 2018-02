El Barça s'estavella contra el Getafe

El FC Barcelona ha empatat (0-0) en la visita del Getafe CF, i els d'Ernesto Valverde han sumat la seva segona ensopegada consecutiva enfront d'un rival que ha sabut defensar un punt que ha donat per bo.

Aquesta vegada, els blaugrana no han pogut aprofitar el cansament que genera el seu estil de joc en els rivals. Els de José Bordalás han gestionat l'esforç mitjançant l'ordre i el sacrifici col·lectiu, deixant córrer el rellotge per sumar en un camp on encara no coneixen la victòria.

El Barça ha tornat a veure com minvava a set punts la seva diferència amb el segon classificat, l'Atlètic de Madrid, després de l'empat d'aquest davant l'Espanyol el cap de setmana passat i pagant una possible ressaca de l'enfrontament de Copa del Rei contra el València que els va classificar per a la cinquena final copera consecutiva.

Malgrat les baixes en defensa de Thomas Vermaelen per lesió, Samuel Umtiti per sanció i un Gerard Piqué que ha entrat tocat en la convocatòria, els de Valverde han pogut mantenir la seva porteria a zero per continuar invictes amb el debutant en lliga Yerry Mina formant parella de centrals amb el lateral reconvertit Lucas Digni.



Fitxa tècnica



0 FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mina, Digne, Alba; Coutinho (Iniesta, min. 63), Busquets (Paulinho, min 82), Rakitic; Alcácer (Dembéle, min. 63), Messi i Suárez.

0 Getafe CF: Guaita; Damián Suárez, Djené, Bruno González, Antunes; Fajr, Arambarri; Portillo, Gaku (Leandro Cabrera, min. 88), Amath (Jorge Molina, min. 85); i Ángel (Flamini, min. 78).

Àrbitre: Fernández Borbalán (C. Andaluz). Ha amonestat a Arambarri (min. 44), Antunes (min. 65) i Guaita (min. 93) en el Getafe; i Busquets (min. 54) i Mina (min. 93) per part del Barcelona.

Estadi: Camp Nou, 75.681 espectadors.