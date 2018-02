El Girona baixa del núvol al camp del Sevilla

Quatre jornades després, el Girona ha tornat a perdre. I ho ha fet tot i jugar un molt bon partit al Sánchez Pizjuán, contra un Sevilla que ha tingut en el porter Sergio Rico el seu millor home. Una badada en defensa a l'inici del segon acte i les aturades de l'andalús han impedit que els de Machín, que fins i tot han fallat un penal, no hagin sumat cap punt en la seva visita a un dels altres grans estadis de Primera.

Si el Girona no ha marxat al descans amb algun gol al seu favor ha estat perquè Sergio Rico, el porter del Sevilla, ha estat immens. Perquè d'ocasions, l'equip de Machín n'ha gaudit. De nombroses i també de clares, com el penal que ha desaprofitat Aday al minut 41, la més evident però no pas l'única. I això que els andalusos havien començat amb empenta, dominant i tancant el seu rival a l'àrea. Lògic, jugant a casa i davant la seva afició, motivats per la recent classificació per la final de Copa.

Machín ha mantingut Juanpe en defensa, deixant una setmana més a la banqueta a Muniesa. La gran novetat (a part de l'entrada d'Aday pel sancionat Maffeo) ha estat la presència d'Olunga per un Stuani que ha estat suplent per culpa d'unes molèsties musculars. Per precaució, el cos tècnic ha preferit donar entrada a l'africà i asseure l'uruguaià, 'pitxitxi' aquesta temporada amb 12 gols. El plantejament, el de sempre: acumular homes al mig, tancar bé al darrere i posar-hi velocitat a dalt.

Ha servit per aturar els primers atacs d'un Sevilla elèctric, que ha caigut, això sí, un cop i un altre en el fora de joc. La defensa gironina estava molt avançada i homes com Sarabia i Muriel cada dos per tres estaven en posició irregular. Poc a poc, ha estat el Girona l'equip que ha anat guanyant terreny, equilibrant la balança fins que el partit s'ha convertit en una batalla de poder i poder, amb arribades a totes dues àrees. La primera visitant ha arribat al minut 13, amb un xut de Pere Pons que ha acabat a les mans de Rico. Al 16, Borja García ha xutat sense pensar-s'ho i la pilota s'ha escapat a l'esquerra de la porteria.

A l'altra banda, el Sevilla ha gaudit d'una molt bona ocasió al 22. Després d'una acció combinativa, Sarabia ha rebut una passada a l'espai, s'ha colat a l'interior de l'àrea i davant la sortida de Bounou ha xutat al lateral de la xarxa. Un minut més tard, el porter ha hagut d'estirar-se per evitar que el remat de Pizarro acabés en gol. No hi havia aturador, i llavors era Olunga el que ho provava, amb un xut que ha sortit a córner però que l'àrbitre ha acabat donant com a fora de porteria. Tampoc ha volgut veure res Jaime Latre en una caiguda de Mojica dins l'àrea davant Jesús Navas. Veient la repetició, s'apreciava contacte però semblava que era fora de l'àrea.

Ha estat llavors quan ha començat el recital de Sergio Rico. Al 37 ha volat a la seva esquerra per refusar un bon cop de cap d'Aday. En l'acció següent, ha tirat de reflexos per desviar una rematada enverinada entre Bernardo y Pizarro. I al 41, s'ha posat l'afició a la butxaca aturant un penal executat per Aday. El col·legiat havia assenyalat els onze metres per unes clares mans de Muriel. Això ha despertat el Sevilla, fins llavors apagat durant molts minuts. Just abans del descans, una mala notícia: Pere Pons s'ha hagut de retirar lesionat i el seu lloc l'ha ocupat Aleix García.

Però tota la bona feina dels primers 45 minuts se n'ha anat en orris en només 35 segons de la represa. Una molt bona passada de Lenglet a l'espai ha agafat l'esquena de Ramalho i Aday, que no han pogut atrapar a Correa. L'argentí ha superat la sortida de Bounou però al final ha estat Sarabia, quan Bernardo havia salvat la rematada al damunt la línia, el que ha acabat empenyent l'esfèrica al fons de la xarxa. El gol ha estat psicològic. Tant, que el Girona s'ha enfonsat, permetent al seu rival fer-se amb el control absolut del partit. El 2-0 no ha arribat de miracle en una jugada, en el 68, en què Ramalho ha salvat sota pals la rematada de Sarabia des de l'interior de l'àrea.

Tot i això, el pas dels minuts ha acabat afectant els homes de Montella, acusant l'esforç del partit de Copa d'uns dies enrere. Això ho han aprofitat els gironins, que han fet seus els últims 25 minuts del matx. Machín ha fet debutar Lozano, que ha rellevat Olunga, mentre que Planas ha ocupat el lloc de Mojica a la banda esquerra. Al tram final, de nou ha emergit la figura de Sergio Rico, que ha salvat els mobles per als seus en dues ocasions.

Al 84, el porter s'ha estirat per refusar un bon cop de cap de Bernardo, que anava amb molta intenció. La més clara ha estat la de Portu, al 88. També de cap ha rematat el murcià i Rico, amb molts reflexes, s'ha tret de sobre la pilota com ha pogut. Ja no hi ha hagut temps per a més. Quatre jornades després, el Girona torna a perdre. Un bon Girona, que s'ha topat amb un mur anomenat Rico i que ha pagat molt cara una mala defensa només encetar la segona meitat.