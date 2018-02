El Gimnàstic juvenil s'imposa en el decisiu partit al Narcís Sala

Triomf merescut i determinant. El Gimnàstic de Manresa va vèncer el transcental matx que l'enfrontava al Narcís Sala al Sant Andreu. Els deixebles de Ferran Costa van afrontar el partit molt conscienciats de la seva importància, concentrats i serens. Una greu errada del porter barceloní Mora, que va refusar en curt una centrada lateral a l'àrea, va permetre a Joel Priego exhibir qualitat i temperança per avançar el Nàstic en l'electrònic. Els escapulats van dominar a pler els següents trenta minuts i Llorenç va tenir dues ocasions per ampliar l'avantatge. La tònica del partit no va variar a la represa. Els manresans van mantenir el control del matx fins al darrer quart d'hora, quan un neguitós Sant Andreu va abocar-se a l'atac. Llavors, els escapulats van mostrar-se molt sòlids en defensa i no van concedir ocasions.