El Girona vol allargar el bon moment de forma al camp del potent Sevilla

El Girona, que encadena quatre partits sense conèixer la derrota, visita aquest migdia (12 hores) el camp del Sevilla amb la intenció de puntuar i mantenir el bon moment de forma.

Carles Planas i Eloi Amagat són les novetats en la llista dels gironins, que han entrat en lloc de Pablo Maffeo, sancionat per acumulació de targetes, i de David Timor, que està lesionat. També s'han quedat fora Douglas Luiz i Pedro Alcalà, que encara no té l'estat de forma òptim després d'una llarga absència per lesió. En canvi, Cristhian Stuani es va exercitar sense problemes i estarà plenament disponible al Sánchez-Pizjuán.

Per la seva banda, els andalusos volen allargar la festa del dimecres passat, quan van derrotar el Leganés i es van classificar per a la final de la Copa del Rei. Ara volen centrar-se en la lliga, en la qual només comptabilitzen un triomf en els últims dos mesos, i lluitar per la quarta plaça, la darrera que dóna accés a la Champions. El Sevilla tindrà les baixes de Nolito, Corchia i Kjaer, per lesió, i de Banega, per acumulació de targetes. El tècnic gironí, Pablo Machín, va explicar que «la nostra obligació és pensar que ens trobarem amb el millor Sevilla, independentment que hagin jugat la semifinal de Copa. Ens ho posaran molt difícil».