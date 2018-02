El Joventut millora però torna a caure, ara a Andorra

El Divina Seguros Joventut continuarà com a mínim a dues victòries de la salvació a la lliga Endesa i podria ser cuer en solitari si el Betis venç a la pista de l'Estudiantes. En el debut de Carles Duran a la banqueta verd-i-negra, els badalonins van millorar prestacions i van plantar cara al MoraBanc Andorra, al qual vencien per un punt al descans, però van caure víctimes de les seves errades en els darrers instants (88-81). Jerome Jordan, amb 19 punts, i Nico Laprovittola, amb 14, van impulsar els visitants. Però en el tram final, entre David Jelinek, autor d'un triple molt important, i Jaime Fernández van impulsar l'equip de Joan Peñarroya a un triomf que els permet continuar aspirant a entrar als play-off.

En els altres dos partits d'ahir, el Baskonia va passar per damunt de l'Unicaja, al qual va derrotar per 96-78, amb una exhibició ofensiva d'homes com Shengelia, autor de 21 punts. En l'altre partit, molt més emocionant, un bàsquet del nord-americà Matt Thomas en l'últim segon de la pròrroga va donar el triomf a l'Obradoiro sobre l'UCAM Múrcia (70-68).