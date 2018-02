L'Eibar supera el Leganés al temps afegit i l'Alabès venç el Vila-real

La jornada de dissabte a LaLiga Santader es va completar amb dues victòries a domicili de l'Eibar i l'Alabès a Leganés i Vila-real, respectivament.

D'una banda, un gol del central de l'Eibar Rami al temps afegit va donar la victòria a l'equip d'Ipurúa davant el Leganés. Els visitants van agafar les regnes del partit i van generar suficients ocasions per sortir amb victòria de Butarque. D'aquesta manera, l'equip de José Luis Mendilibar segueix somiant amb Europa des de la sisena posició.

I d'altra banda, l'Alabès va saber patir per doblegar el Vila-real, amb gols de Rodrigo Ely i Ibai Gómez. El conjunt del 'Pitu' Abdelardo suma 19 punts, i amb el triomf d'ahir va fer un pas endavant per aconseguir la salvació. Els vitorians no van fer el seu millor partit, però van resistir per endur-se tres punts vitals.

El Vila-real de Calleja ho va intentar fins al final. Malgrat retallar distàncies en el darrer quart d'hora de partit no va poder tombar el mur vitorià. La derrota impedeix al conjunt de Castelló col·locar-se entre els tres primers.