L'entrenador dels de Vitòria vaticina que hi haurà una «lluita de ritmes»

L'Araberri ja va plantar molta cara l'ICL a Mendizorroza. Va perdre 70-71 però va sorprendre amb un ritme de joc molt alt que després ha mantingut durant tota la temporada. En el darrer partit abans de l'aturada per la Copa va anotar 104 punts a l'Oviedo sense pròrroga. Per això, el seu tècnic, Antonio Pérez, va vaticinar per avui «una lluita de ritmes total». Pérez va ser clar en dir que els bagencs són un equip «difícil de defensar en el cinc contra cinc, però si fos el seu entrenador, no estaria gaire còmode per haver-nos de defensar».

El tècnic gallec del conjunt basc recorda que «tenim sistemes que cap altre equip no té, idees noves i molts punts a les mans». En aquest sentit, «no vull prendre la il·lusió a la gent» després del recital dels seus en el darrer partit, però també recorda que «la lloança debilita i cal recordar que el Manresa és un dels gegants de la competició». Dels perills bagencs, destaca «que van molt bé al rebot ofensiu i tenen molts punts a la zona, i encara més ara amb Nacho Martín. A Mendizorroza van jugar amb Trias de quatre i Sakho, que és el màxim rebotador de la lliga per minut jugat, de cinc, i ens van fer mal».

Tot i això, «veig l'equip molt dinàmic i molt junt, amb els rols ja molt establerts i amb molts punts a les mans. No vull que oblidem la nostra filosofia, ni hi renunciem, tot i que a casa, contra l'ICL, només vam poder fer 70 punts».