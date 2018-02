L'Espanyol visita Balaídos amb la necessitat de sumar punts

L'Espanyol s'enfronta avui al Celta (18.30 h), en un partit vital en l'aspecte anímic per als dos equips. Els homes de Quique Sánchez Flores buscaran retrobar-se amb el triomf després de quatre jornades sense guanyar. Per la seva banda, el conjunt de Balaídos va perdre en la jornada anterior davant l'Alabès i no vol allunyar-se de les places europees.

En la roda de premsa prèvia al matx, Sánchez Flores va elogiar el joc ofensiu del Celta. El tècnic blanc-i-blau va admetre que l'il·lusiona la idea d'acabar prop de la zona alta de la taula. «És un equip que li agrada ser el protagonista amb la pilota. Fa cinc anys que s'ha consolidat amb objectius importants. Té cara i ulls, jugadors molt determinats, especialment del mig cap endavant. Nosaltres vam jugar un gran partit a casa contra ells, tenim la idea de plantejar un bon partit».

Els precedents del partit no són bons per als pericos. I és que el Celta no ha perdut cap dels dar-rers cinc enfrontaments de lliga com a local contra l'Espanyol. La seva última derrota va ser el febrer del 2007 (0-2). A més, el conjunt de Vigo ha guanyat 29 partits com a local a l'Espanyol, més que contra qualsevol equip de la lliga a casa. En cas de no guanyar el partit, els pericos estarien davant la seva pitjor ratxa de victòries a la lliga des que Sánchez Flores va agafar les regnes de la banqueta.