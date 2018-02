El Madrid endossa la tradicional golejada a la Reial per agafar moral

El Reial Madrid no va tenir pietat de la Reial Societat i la va golejar, com ja sol ser habitual en les darreres temporades, i més amb Eusebio a la banqueta donostiar-ra, per tal d'agafar moral de cara al partit de Lliga de Campions de dimecres contra el París Saint-Germain. Els blancs, que ja havien golejat en la seva darrera aparició a la lliga a casa, contra el Deportivo –abans de ser eliminats pel Leganés–, i també al camp del València –la setmana anterior a empatar contra el Llevant– no van trobar oposició davant d'una Reial que va reviscolar en el partit anterior però que segueix dèbil com en els darrers mesos.

El partit va finalitzar virtualment a la primera part. Lucas Vázquez va inaugurar el marcador al primer minut de partit i des d'aquest moment ja va ser tot baixada per a un Madrid que hauria pogut fer el segon amb una rematada del negat Benzema al pal. Amb el 2-0, de Cristiano a passada de Marcelo, van començar deu minuts d'èxtasi blanc, amb un gol de Kroos i un altre del portuguès. A la represa, el Madrid va fer canvis, la Reial es va protegir més i va anotar dos gols, però Cristiano va aconseguir un hat-trick que pot provocar que es desperti en arribar les fases decisives europees, també una tradició anual.