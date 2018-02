El Manresa exhibeix millor joc però obté un empat insuficient

El millor partit com a local de l'equip blanc-i-vermell des de l'arribada a la banqueta de Dani Andreu no va ser suficient per assolir un merescut triomf.

Tot i jugar en inferioritat numèrica des de la meitat del primer període, el Centre d'Esports Manresa va oferir millor joc i va crear més ocasions de perill que el filial del Llagostera, però la bona actuació del porter dels gironins, Juan Flere, va dictaminar que s'escapessin dos punts més del feu manresà. Amb aquest empat, els manresans queden a cinc punts del líder del grup 1r de Primera Catalana, la Grama.

L'equip gironí, dirigit per Xavi Salamero, va sorprendre en mostrar vocació ofensiva i capacitat per generar joc combinatiu en els primers minuts del partit. El Manresa va respondre sense inhibicions i va disposar de la primera ocasió de perill en un xut llunyà de Marçal Lladó des de la frontal de l'area de penal que va sotir ben a prop de la creueta de la porteria gironina (minut 8). Javi López va posar a prova la concentració de Juan Flere cinc minuts després, amb un xut creuat a mitja alçada. I després d'una bona conducció de Marçal Lladó, Javi López va combinar amb Sergi Soler i aquest, amb una altra rematada llunyana, va obligar Juan Flere a evitar el gol arran del travesser (minut 18).

Una expulsió als vint minuts

Tres minuts i escaig després, Florent va veure targeta groga a causa d'un malentés amb l'àrbitre a l'hora d'executar un servei de falta intrascendent. Just un minut després, el matex jugador veia la segona targeta groga i, consegüentment, era expulsat, per una falta comesa sobre Ibra (minut 23). Dani Andreu va haver de recompondre la línia defensiva i va substituir Marc Cuello pel lateral esquerrà Cristian Villalba, mentre Moha es situava com a central. Arran d'aquesta acció, els blanci-i-vermells van endarrerir línies durant uns minuts, però a a la mitja hora de joc ja s'havien desacomplexat i competien creant més perill que un Llagostera cada vegada més previsible. Noah va rematar amb perill en dues ocasions (minuts 34 i 36), just abans que els llagosterencs creessin la seva única ocasió. Ibra va rematar a la base del pal dret de Luque una excel·lent internada del lateral Pol Tarrenchs.

Ambdós equips van augmentar el ritme competitiu a la represa i van exhibir vocació ofensiva. Tot i això, només els manresans concretaven el seu joc en ocasions de perill. Sergi Soler (minut 51) va obligar Juan Flere a lluïr-se per evitar que un xut enverinat quasi ras es convertís en gol. Deu minuts després, Noah, en immillorable situació, no va encertar en rematar una enverinada centrada rasa d'Adri Arenas.

Dani Andreu va transmetre als seus deixebles el seu anhel de victòria en fer entrar el desequilibrant Brian, malgrat no trobar-se en plenitud de condicions físiques. Moha (minut 81) va rematar de cap per sobre el travesser un córner executat per Marçal Lladó. Un nou servei de cantonada favorable als blamc-i-vermells (minut 88) va generar un refús cap a la seva pròpia porteria d'un defensor gironí que Joel Vilalta va refusar sota pals. La millor ocasió del Manresa va arribar en temps de descompte. Javi López va encarar en solitari Juan Flere, però aquest va segellar l'igualada deixant palesa la seva categoria.