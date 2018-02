De perdre el pare a tenir una filla amb tan sols vint anys

Les dificultats que ha hagut d'afrontar són una barreja de moltes coses. Créixer enmig de la pobresa, haver-se de fer càrrec de germans menors i perdre el pare –policia, el seu gran referent– amb disset anys. «Va ser una pèrdua horrible per a mi. La meva vida no ha estat la mateixa des de llavors». Un altre canvi no menys important però més feliç a la llarga vindria poc després. Un embaràs als vint anys. Sí, Caitlyn és mare d'una nena que s'acosta als quatre anys. D'aquí que tingui encara més gran consciència i proximitat amb els infants. I això que sap com són de problemàtics el que ella anomena «embarassos joves». Però ella està encantada amb la seva « baby».