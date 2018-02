El Prat venç sense brillar i es manté en segon lloc

Tot sembla indicar que serà complicat desallotjar el CB Prat de la segona posició. Els potablava, com han fet en les darreres setmanes, no van enlluernar ahir amb el seu joc contra un dels conjunts més dèbils de la categoria, però van aconseguir una exígua victòria que els permet encapçalar la llista de seguidors del Breogán, atents per si als gallecs se'ls acudeix fallar, per exemple la setmana que ve contra el Melilla.

Ahir, la gran estrella del conjunt d'Arturo Álvarez va ser el base Josep Pérez, que va sortir al cinc inicial i va guiar el conjunt, a més d'anotar 24 punts. En un duel en què totes les mirades anaven dirigides a la nova incorporació dels pratencs, Saúl Blanco, i a l'habitual Caleb Agada, Pérez va agafar el protagonisme i va sortir sempre al rescat quan el Sammic s'acostava en el marcador.

Per al conjunt basc, que tindrà molta feina per salvar la categoria en lluita amb Clavijo i Palma, principalment, Evans va anotar 18 punts i va propiciar que els visitants entressin al darrer quart només sis punts a sota. Però un triple de Pérez en una de les primeres accions ja va deixar clar que l'equip local no es deixaria sorprendre i va adquirir una distància de deu punts que va saber administrar amb el control habitual de tota la temporada.