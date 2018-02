Retorn vertiginós de la lliga al Congost

Una setmana i un dia després que el Manresa perdés de manera dolorosa la Copa, la LEB Or torna al Nou Congost i ho fa sense treves. Derrotar l'Araberri és vital, tenint en compte que el Breogán, que sembla inabastable al primer lloc, va vèncer i que també ho van fer els ara grans rivals de l'ICL per obtenir l'avantatge de pista en tots els play-off, el CB Prat i el Melilla. I no serà fàcil, perquè el rival d'avui és perillosíssim.

Així ho va explicar en la prèvia l'entrenador dels manresans, Aleix Duran, que va definir els vitorians com «un equip amb un estil de joc molt clar. Tira aviat, juga amb conceptes molt interessants en atac i no té complexos ni por a fallar. Això els fa més perillosos. A més, han guanyat el Breogán, el Melilla i han apallissat l'Oviedo, la qual cosa significa que juguen còmodes contra equips grans».

Per contrarestar aquest joc frenètic, Duran aposta per «marcar des del principi les nostres normes defensives. Pots entrar en l'intercanvi de cistelles i això no seria bo per a nosaltres. Ells tenen molts punts, en mans com les de Wintering, Dee o Mitrovic, i un quart home com és Kedar Edwards, jugador molt intens i que captura molts rebots en atac. Són ofensivament molt complets.

Per vèncer aquests problemes, l'equip «no ha de renunciar a cór-rer en primera instància, però no anar tirant si falles. Cal parar les seves ratxes». A dins de la zona, Duran va admetre que «tenim avantatge físic, sobretot amb els quatres, però el que hem de fer és moure la pilota i trobar opcions a partir de la passada».

Mirar endavant

El partit d'avui també tindrà el component especial de ser el primer des de la Copa. L'entrenador de l'ICL va explicar que «des que vam tornar a entrenar vam proposar connectar-nos de cara a la lliga. La Copa va deixar la sensació que som més a prop del Breogán, que hi podem competir, però la distància que ens porta a la classificació és la que és. Per tant, la conclusió que hem d'extreure és que hem d'intentar allargar moments com el que vam viure a la segona meitat a Lugo. Si ho fem i mostrem consistència, aquesta serà la que determinarà si som segons, tercers o quarts».

Per al partit d'avui, l'ICL té el dubte de Gintvainis, que es va fer una estrebada muscular dies enrere. També ha passat una setmana difícil Guillem Jou, amb dificultats físiques, però jugarà.