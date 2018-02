Un solitari gol de Griezmann val els tres punts a Màlaga

L'Atlètic de Madrid en va tenir prou amb un solitari gol del francès Griezmann al minut 1 de partit per desfer-se del Màlaga, cuer de la lliga, a la Rosaleda. Els locals van sortir molt forts a la segona part però es van topar amb la bona actuació de Jan Oblak.

En només 39 segons, Griezmann va posar el 0-1 en el marcador. Una pilota va quedar morta a l'àrea del Màlaga, després d'un xut de Saúl que va rebotar en un defensa local. Llavors, el francès es va anticipar a tothom per, amb un toc subtil, superar el porter malagueny Roberto.

Amb aquesta situació, l'equip del Cholo Simeone va decidir tancar-se al darrere i esperar un Màlaga que oferia poques solucions amb la pilota als peus. Un remat de cap d'Ideye en una acció a pilota aturada va ser la millor ocasió dels blanc-i-blaus. Mentrestant, els matalassers vivien còmodament. Gabi i Saúl, sense complicacions a la sala de màquines, Vitolo i Koke a una banda sense mgaire presència en el joc, Griezmann baixant pilotes i Diego Costa buscant espais. A banda d'això, poc més abans del descans.



A la segona part les coses van ser diferents. El Màlaga va sortir amb molta intensitat. Així, en només cinc minuts va gaudir de dues ocasions clares per empatar, la segona amb una falta llançada per Rosales que va ser aturada per Oblak amb una gran parada.

Simeone va reaccionar immediatament i va decidir moure la banqueta. Correa va sortir per Vitolo però les imprecisions van seguir en el conjunt matalasser. Per la seva banda, l'entrenador malagueny, José González, va decidir donar entrada a Rolan i jugar amb tres davanters.

El Màlaga es va fer amb el control total del partit. Mentrestant, l'Atlètic, sense mig del camp patia. Amb el pas dels minuts els locals van perdre intensitat, encara que els matalassers tampoc podien presumir de fluïdesa en les seves jugades ofensives.

En el tram final del partit, un xoc de cap entre Fernando Torres i Lacen va deixar commocionat el jugador del Màlaga, que va marxar en llitera. Aquest fet va acabar d'adormir el partit.