Victòries molt plàcides de la sub-18 i la sub-16 en l'estatal

Les seleccions femenines sub-18 i sub-16 van obtenir sengles victòries de forma plàcida en els segons duels de la segona fase del Campionat d'Espanya, a Santa Perpètua de Mogoda.

El combinat sub-18, amb les jugadores Jana Marimón i Marta Ortiz (ambdues de l'Igualada) a les seves files, va guanyar amb solvència i comoditat el de La Rioja per 0-6, i amb un ple de triomfs va obtenir el bitllet per disputar la fase final de l'estatal. Marimón va sortir en l'onze titular i va disputar 54 minuts abans de ser substituïda per Paula Gutiérrez, mentre que Ortiz va sortir al 30 i va ser l'autora del 0-5, que va arribar al minut 76 amb un xut des de 30 metres que va entrar per l'escaire. Les altres dianes van ser obra de Sara Extremera, Ariadna Sánchez, que va fer un doblet, Marta Llopis i Maria Llompart.

D'altra banda, el conjunt sub-16, amb una altra jugadora igualadina, Aroney González, va vèncer per 0-4 un equip que no va oferir cap tipus de resistència. En aquest cas, les catalanes no depenen d'elles mateixes per classificar-se per a la fase final, ja que han d'esperar a conèixer els resultats dels partits de la jornada d'avui. En aquesta ocasió, González no va tenir minuts. Els gols els van anotar Martín, Adrianova, Paula Jiménez i Jana Fernández.