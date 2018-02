El Barça s'arruga davant un físic Getafe

El cansament mai pot ser una excusa. El Barça està obligat a guanyar qualsevol rival de menys entitat i el seu baix rendiment en el partit d'ahir davant el Getafe no es pot justificar. El calendari és exigent i més per a un equip que opta a tots els títols, però els homes de Valverde ahir no van estar a l'altura i es van estavellar contra un rival que va sortir amb les idees molt clares.

El Getafe va imposar un joc molt físic des de l'inici. Moltes entrades, algunes mereixedores de targeta que no van ser mostrades per l'àrbitre Fernández Borbalán, qui va seguir un criteri molt dubtós durant els 90 minuts. Tot i això, en l'apartat esportiu, els blaugrana es van mostrar molt espessos, amb un eix de la defensa inèdit format per Yerri Mina i l'ahir central Lucas Digne. La pressió, tan característica de l'equip de Valverde, no va tenir l'efecte habitual, en part, pel joc de pilotada llarga de l'equip madrileny.

En algunes d'aquestes passades l'equip de José Bordalás va crear perill, encara que amb cap arribada clara durant els primers minuts. Tampoc va gaudir de grans ocasions el Barça, amb un Messi i un Coutinho poc entonats i un Suárez que no feia més que córrer rere la pilota en comptes de tenir-la als peus.

Els homes de Valverde portaven un ritme baix i la seva producció ofensiva era gairebé nul·la en els primers 45 minuts. Sí que al minut 31 Messi va estar a punt de connectar de primeres una bona pilota penjada a l'àrea de Rakitic, però el lateral Damián Suárez li va treure en l'últim moment.



Una de les notícies més positives per als blaugrana va ser que Yerri Mina va mostrar una de les seves millors qualitats, el joc aeri. A la primera part, el colombià va donar una sensació de perill constant en els córners o faltes laterals. Tot i això, Mina no va trobar cap rematada clara.

El Getafe, tancat en defensa bona part dels minuts, es va animar en els darrers cinc minuts. També és cert que la defensa del Barça no estava del tot afinada, amb massa espais entre els migcampistes i els centrals. En el minut 39, el davanter Ángel va tenir un cara a cara amb Mina, però el colombià va tapar molt bé els forats. Un minut després, una pilota a l'esquena de la defensa blaugrana deixava sol Shibasaki davant Ter Stegen, però, afortunadament per al Barça, el japonès no feia un bon control de la pilota. Abans de finalitzar el primer temps, l'assistent anul·lava un gol a Luis Suárez per clar fora de joc.

El ritme dels locals no augmentava a l'inici de la segona part. Novament, el Getafe arriscava en els primers minuts amb una pressió alta que generava dubtes a la defensa culer. En el minut 53, Busquets va veure la targeta groga en la primera falta del Barça de tot el partit. En canvi, Borbalán no va treure targeta a cap jugador del Getafe fins al minut 43 del primer temps, després d'un bon grapat de faltes dures.

Les ocasions més clares dels blaugrana van arribar a la segona part. La primera d'elles va ser una gran combinació al primer toc entre Messi, Alcácer i Suárez, que va finalitzar amb una rematada de primeres de l'uruguaià desviada, fregant el pal. A continuació, Coutinho ho provava amb un bon xut col·locat des de fora l'àrea, aturat per un decisiu Guaita en el matx d'ahir.



La paciència de Valverde es va acabar i al minut 62 va fer un doble canvi. Coutinho i Alcácer van deixar el seu lloc a Dembélé, que reapareixia, i el capità Iniesta. La profunditat per les bandes es va trobar a faltar al Barça i el francès podia ser una bona solució.

El Barça arribava cada vegada amb més perill, però també ho feia el Getafe. Un error de Digne en la passada permetia un ràpid contraatac dels madrilenys. Shibasaki recollia una pilota en profunditat que el deixava sol davant Ter Stegen. El porter alemany va sortir massa i el japonès el va intentar sorprendre des de la distància, però el xut va sortir desviat.

El Barça va intentar fer un pas endavant. Contra tot pronòstic, els de Valverde van generar més perill a pilota aturada, amb un Mina que va estar a punt de fer el primer gol amb l'equip en el seu debut al Camp Nou. Quan faltaven deu minuts per al final, Messi, que va fer un dels partits més fluixos, va intentar agafar les regnes de l'atac blaugrana, però no hi havia manera. Entre Guaita i la poca precisió de l'argentí, el Barça no trobava com obrir la llauna.

Bordalás es va reservar els canvis per al final i d'aquesta manera guanyar uns segons que no van ser retornats als locals. I és que l'àribtre Borbalán només va deixar tres minuts d'afegit, entre els quals Suárez va gaudir d'una gran ocasió en una rematada que va aturar Guaita.

Així, el Barça dóna vida a l'Atlètic de Madrid a la lliga, que se situa a set punts dels culers. El proper partit blaugrana serà a Eibar.