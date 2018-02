El cadet manresà perd davant el Joventut en un partit de poc bàsquet

El Catalana Occident Manresa cadet va perdre davant la poderosa Penya en un mal partit de bàsquet en el qual no va brillar cap dels dos conjunts (46-63).

Els locals van començar amb molt bon peu, ordenats, intensos i dominant el partit, fet que els va posar per sobre en el marcador (9-2). Per altra banda, l'inici dels badalonins va ser imprecís, estaven incòmodes a la pista i van cometre diverses errades no forçades.

No obstant, la mala dinàmica visitant va canviar ben aviat, ja que intensificant la defensa van saber fer-se amb el control i capgirar fàcilment el resultat. Tant que el primer període va finalitzar amb un 12-20 que feia preocupar els bagencs.

El segon període també va començar amb un Catalana Occident encarregat de portar les rendes del joc, ja que van anota un parcial de 8-0 al minut 12 que posava l'empat a 20 al marcador. Immediatament ,però, el Joventut va protagonitzar uns minuts d'encert que els permetia distanciar-se considerablement a les acavalles de la primera meitat (24-37).

A la represa, els manresans van tornar a fer l'intent de capgirar el resultat, però no va aconseguir posar la por al cos dels badalonins, que mostraven seguretat a l'hora de prémer l'accelerador.

En l'inici del quart període, l'intent manresà per competir el matx també va fer fallida. Un 42-49 a falta de 9 minuts per acabar l'enfrontament no va poder intimidar la gran Penya, que amb molt encert en les últimes jugades va ser capaç de rematar i sentenciar el partit. Finalment, 46-63 i nou triomf dels de Badalona.