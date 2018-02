El Catalana Occident júnior no té cap opció de vèncer

Marc Valderrama no va poder fer res per evitar la desfeta manresana

El Catalana Occident júnior va caure sorprenentment davant el Platges Mataró-JAM en un duel dominat d'inici a fi pels del Maresme, que va finalitzar amb un contundent 88-47.

Els manresans s'enfrontaven per tercera vegada en aquest curs al Platge Mataró. En els dos partits anteriors havien estat els bagencs qui s'havien endut una còmoda victòria. No obstant, en aquest últim duel els equips es van canviar els papers i el Catalana Occident no va tenir opcions de vèncer.

Des de bon inici els de Manresa van mancar de concentració i caràcter, fet que van aprofitar els de Mataró per obtenir avantatge en el marcador i tancar el primer quart 22-13, una diferència que es va ampliar durant el segon període i que va permetre als locals anar a la mitja part amb un marge còmode en l'electrònic.

A la represa va arribar una tímide reacció dels manresans, que semblaven disposats a competir, però novament la poca intensitat visitant va permetre al Platges de Mataró sentenciar el partit amb una clara victòria (88-47) que serà una bona lliçó per als bagencs.