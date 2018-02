El CG Puigcerdà torna als seus orígens i fa un partit d'entrenament a l'estany

Jugadors sèniors i veterans del Club Gel Puigcerdà han tornat als orígens de l'entitat i han pogut practicar el seu esport preferit sobre l'estany de la vila, aprofitant que el fred ha deixat un gruix de gel apte per a l'hoquei gel. Aquest ha estat un fet força inèdit, que el club ha dut a terme amb els corresponents permisos municipals donat que patinar sobre un llac natural té els seus riscos. Curiosament, enguany, es compleixen els 60 anys de la creació del Club Gel Puigcerdà. No cal dir que desenes de curiosos van estar atent al partidet d'entrenament. S'ha de tenir en compte que l'Estany de Puigcerdà normalment queda glaçat cada hivern, però no amb els gruixos per poder-hi patinar a sobre com si que s'ha pogut fer aquest any.