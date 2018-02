Gerard Moreno evita el desastre de l'Espanyol a Balaídos amb un gol al 86

L'Espanyol es va endur un punt de Balaídos gràcies a un gran gol de Gerard Moreno al minut 86 de partit. El Celta va ser molt superior durant tot el partit però els pericos van marcar pràcticament en les dues ocasions que van disposar.

El primer en obrir la llauna va ser Baptistao, en aprofitar una gran passada de Gerard Moreno. Llavors el Celta es va abocar a l'atac i va empatar mitjançant Maxi Gómez, al minut 32. El gol va fer créixer el conjunt de Vigo.

A la represa la tònica del partit va ser la mateixa. L'Espanyol estava amb les línies molt juntes i esperant per sortir a la contra, en canvi, el Celta estava bolcat sobre la porteria de Diego López.

Quique Sánchez Flores va intentar reaccionar amb canvis, però va ser el Celta qui va marcar al minut 79, novament a través de Maxi Gómez. Jugada d'Emre Mor, que es va desfer de tres blanc-i-blaus, centra i l'uruguaià supera López a la mitja volta.

Quan semblava que el Celta sumaria els tres punts va apareixer Gerard Moreno per fer l'empat. El davanter perico, que no havia tingut gaire presència en el joc ofensiu del seu equip, va rescatar un punt important. En una jugada aïllada, Moreno va controlar una pilota i va batre Rubén amb un xut ajustat al pal per trencar l'esperança de victòria local.