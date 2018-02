Un Igualada intens remunta a la segona meitat i assoleix la victòria a la pista del Palma

El Club Bàsquet Igualada es va endur una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Palma Air Europa balear, al qual es va imposar per un resultat final de 73-81.

Els jugadors locals van començar amb bon peu, amb una bona intensitat defensiva i un gran joc col·lectiu, i això els va permetre arribar al final del primer quart amb cinc punts d'avantatge (23-18). En el segon període, el joc va perdre fluidesa en els dos costats de la pista, i ambdós equips van estar poc encertats en el llançament exterior. A la mitja part de l'enfrontament, els balears guanyaven per vuit punts (40-32).

En la segona meitat, el domini va canviar de bàndol. El Palma seguia sense trobar el seu joc en atac, mentre que el conjunt igualadí es despertava gràcies a la seva intensitat i consistència i es va situar només un punt per sota al final del tercer quart (55-54). En els deu darrers minuts, els anoiencs es van aprofitar de la manca d'idees dels balears per situar-se per davant en l'electrònic i fer-se amb el control del partit. En els últims instants, els visitants van saber superar la pressió a tota la pista dels locals i van gestionar bé la renda per endur-se una treballada victòria de les illes.