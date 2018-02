L'Asfe es manté imbatut a domicili després d'un nou triomf molt sofert

El sènior del PetroPintó Asfe Sant Fruitós va sumar una nova victòria, que el manté invicte en els partits a domicili. Aquesta va ser a la pista del Club Natació Sabadell, equip que no va posar les coses gens fàcil a les visitants i que va patir un final d'infart amb un ajustat resultat definitiu de 43-47.

Tot i dues baixes importants, com la de Paula Oriva iCristina Moya, l'Asfe va enfrontar amb intensitat un partit dur que requeria un alt nivell de concentració, ja que des de l'inici es va intuir un electrònic molt ajustat.

La primera meitat del partit va estar protagonitzada per les alternances defensives proposades per les sabadallenques, que van compaginar la defensa individual amb la zonal i, fins i tot, van plantejar una estratègia defensiva en forma de caixa per tal de controlar des de ben a prop la manresana Mariona Teixidó.

Les alternatives variades de les locals van descol·locar les de Sant Fruitós, que no trobaven cistella amb facilitat. No obstant, l'exigent i eficaç defensa de les visitants va impedir que el Natació Sabadell es posés per sobre en el marcador i la primera part va tancar-se amb un incòmode 21-28 a favor del PetroPintó Asfe.

La segona meitat va ser molt positiva per a les visitants, ja que van poder eixamplar distàncies gràcies a l'efectiva defensa, que només va permetre anotar set punts a les sabadellenques i aconseguir així una còmoda distància que vorejava els deu punts de marge. Malgrat això, el joc es va mantenir travat i les de Sant Fruitós no trobaven la comoditat ofensiva.

Amb un 28-41 a l'arrencada del darrer quart, semblava que l'enfrontament tindria un final plàcid per a les del Bages, però no. Les locals no van abaixar els braços i van anotar un parcial de 8-1 que les col·locava a només sis punts (40-46). Tot i la incomoditat, l'Asfe va ser capaç de gestionar amb seguretat els darrers minuts i aconseguir un altre triomf (43-47).

Amb un balanç de tretze victòries i només quatre derrotes, el PetroPintó Asfe es manté segon a la taula classificatòria.