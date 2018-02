L'encert final del Barberà en els tirs lliures condemna un Navàs lluitador

El Club Bàsquet Navàs Viscola va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Barberà B, que es va imposar per sis punts de diferència (86-80).

En el primer quart tots dos equips van mostrar una bona dinàmica defensiva, i això va fer que hi hagués igualtat en el marcador, que al final reflectia dos punts de marge per als locals (15-13). A partir del segon quart els atacs van prendre més protagonisme i el conjunt de Barberà del Vallès ampliava una mica més el marge per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de diferència (41-36).

En la segona meitat els jugadors visitants van sortir amb força i van aconseguir empatar el duel al final del tercer quart (58-58). En els deu darrers minuts, els navassencs van sortir decidits a guanyar i quan en faltaven tres per al final vencien per dos punts. Tot seguit, els bagencs es van carregar de faltes i els locals, que van llançar fins a 21 tirs lliures en aquest interval de temps, no es van posar nerviosos des de la línia de personal, van remuntar i es van endur una victòria important. El proper cap de setmana, el Navàs havia de rebre La Salle Manresa, en un derbi entre dos equips de les nostres comarques. Però el matx ha quedat ajornat, ja que els navassencs no podran disposar del seu pavelló. Per tant, el proper partit serà al camp de la Sagrada Família, el dissabte 24 de febrer, a les 18 h.