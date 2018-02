L'Escola Pia Àguiles, amb un joc escàs, cau derrotat contra un rival directe

L'equip sènior femení del Depimés-Escola Pia Àguiles haurà d'esperar per obtenir la desena victòria de la temporada, ja que va caure clarament derrotat a la pista d'un rival directe, com és el Sant Ignasi de Barcelona, per un resultat final de 51-38.

L'arrencada del conjunt igualadí no va ser bona, la manca de concentració i d'intensitat va provocar que el domini del partit fos de l'equip local. No obstant, el desencert per ambdues bandes no va permetre grans diferències en l'electrònic i es va tancar el primer quart amb un escàs i ajustat resultat de 10-8.

El partit es va mantenir trevat en el segon quart, els curts avantatges van seguir sent protagonsites, així com el joc poc fluid i les errades no forçades per part de les jugadores de l'Anoia, fet que va aprofitar el Sant Ignasi per acabar la primera mitja part amb cinc punt d'avantatge (24-19).

A la represa, les locals van mostrar-se més eficaces de cara a cistella, deixant enrere l'Escola Pia, que en cap moment es va poder sentir còmode a la pista.

Les barcelonines van trobar la manera d'eixampler les distàncies, ja que l'Escola Pia no va saber tancar el rebot ofensiu i es va veure notablement castigada.

Finalment, s'iniciava el darrer quart amb onze punts de diferència i un equip local molt crescut, que va mantenir l'encert del dar-rer quart i va anul·lar les possibilitats de les igualadines, que van veure's derrotades per un 51-38 que va deixar males sensacions.

El Depimés-Escola Pia Àguiles, situat a la meitat de la classificació, haurà de vèncer a casa el CB Valls, un dels altres rivals directes, en un partit que tindrà lloc el proper diumege, dia 18, a partir de les 12.00 hores.