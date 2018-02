L'Esparreguera signa una nova exhibició a Sabadell tot i la baixa de Morales

El Tenea Esparreguera va aconseguir una nova victòria a domicli, en aquesta ocasió a la pista del Pia Sabadell, on es va imposar per un resultat contundent de 50-84. Amb aquest triomf, el conjunt del Baix Llobregat Nord continua, una setmana més, i ja en són moltes, com a líder invicte del grup 1 de Copa Catalunya.

Els esparreguerins no van poder comptar amb els serveis d'un dels seus millors jugadors, el pivot Rubén Morales, que va ser baixa de darrera hora. En la primera part els jugadors visitants van fer una molt bona defensa i van aconseguir deixar el seu rival en només 21 punts al descans. En atac els va costar una mica més entrar en el partit, però després de cinc minuts ja estaven molt encertats en el llançament exterior i van poder obrir forat al final dels deu minuts inicials. En el segon període la tònica va ser més o menys la mateixa, i l'Esparreguera va ampliar la renda i va deixar el matx gairebé sentenciat a la mitja part de l'enfrontament.

En la segona meitat, els del Baix Llobregat Nord, a diferència d'alguns altres partits, no van afluixar en cap moment i van seguir castigant el seu rival amb una cistella rere l'altra i amb bona aportació de tots els jugadors de la plantilla. En la propera jornada, el Tenea Esparreguera rebrà a la seva pista el Grup Barna, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 17 de febrer a partir de tres quarts de set de la tarda.