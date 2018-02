La manca de tensió defensiva aboca el Manresa FS a perdre amb el tercer

La visita a Pallejà va reportar al Manresa FS la segona derrota d'aquesta exitosa temporada. El partit era transcendental per a les aspiracions d'ambdós equips. Per al Pallejà de Paco Cachinero, perdre suposava despenjar-se de la lluita per assolir el títol, mentre els manresans havien de puntuar per no veure reduït el seu avantatge al capdavant de la classificació. Amb la derrota, l'equip de Gerard Floriach manté el liderat, però amb només un punt d'avantatge sobre el Castelldefels.

La manca de tensió defensiva que van mostrar els manresans durant els quinze minuts inicials del matx va permetre als del Baix Llobregat adquirir un inesperat avantatge (5 a 0). En els darrers minuts del primer període, els bagencs van reaccionar i Said va escurçar distàncies. Una empenta evident sobre Lavado no senyalitzada com a falta va ser el preludi del sisè gol local. Lavado va traduir el seu enuig en el 6 a 2.

El gol de Corvo a l'inici de la segona meitat va fer somniar amb la remuntada. Els manresans disposaven de la possessió de la pilota, però sense crear ocasions. En els darrers set minuts, els bagencs van optar per jugar amb cinc, estratègia estèril que, finalment,va afavorir que el Pallejà sentenciés.