El Manresa juvenil cedeix només als darrers minuts amb el tercer classificat

El Manresa FS no va cedir el triomf davant el tercer classificat fins als últims minuts. La primera meitat va caracteritzar-se per la intensitat del joc i la vocació ofensiva d'ambdós oponents. Les Corts va aprofitar les escasses errades defensives dels locals per retirar-se als vestidors amb un lleu avantatge (1 a 2). L'equip d'Albert Joanpera va dur el pes del joc a la represa, fins assolir equilibrar el marcador. L'ambició dels manresans, que van abocar-se a l'atac, va facilitar els gols al contracop d'un equip que va haver d'exhibir la seva millor versió per vèncer.